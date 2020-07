Macron veut "redévelopper" le train : la ligne Limoges-Angoulême sur de nouveaux rails ?

Lors de son allocution, Emmanuel Macron a annoncé sa volonté de renforcer la part du train dans les transports. Pour les usagers de la ligne ferroviaire entre Limoges et Angoulême, le bus reste le seul moyen de déplacement. Depuis deux ans, les trains ne circulent que jusqu'à la commune de Saillat-sur-Vienne (Haute-Vienne). À cause de sa vétusté, la ligne Angoulême-Bordeaux est totalement fermée. Même si aucune remise en l'état n'est pour l'instant prévue, les habitants veulent y croire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.