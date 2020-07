Macron veut "redévelopper" le train : on vous embarque à bord d'une des deux dernières lignes de nuit

Parmi ses annonces du 14 juillet, Emmanuel Macron a indiqué vouloir redynamiser la circulation des trains de nuit dans l'Hexagone. En effet, il ne reste plus que deux lignes dans le pays. Pour découvrir cette belle aventure, direction gare d'Austerlitz où Liliane et ses petits-enfants, Raphaël et Lisa, ont passé la nuit à bord de l'une d'entre elles. Un voyage pratique et surtout pas cher, entre 40 et 60 euros le trajet.