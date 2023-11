Made in France : de nouveaux emplois chez nous

Charcuterie corse d’un côté, spécialité du Berry de l’autre. Au salon du made in France, les artisans vendent leur savoir-faire, bien sûr, mais ils vendent aussi leur région aux autres entreprises. Convaincre les créateurs d’entreprise de s’installer dans sa région plutôt qu’ailleurs. Entre deux visites, la présidente de la région Occitanie chasse les jeunes pousses. C’est une opération de séduction indispensable quand on est élue locale. "Nous sommes la première région en France en termes de progression démographique. Nous accueillons 42 milles nouveaux habitants, donc il faut pouvoir créer de l’emploi", affirme Carole Delga, présidente de la région Occitanie. 750 kilomètres au sud de Paris, c’est à côté de Montpellier que Louis Jamin, co-fondateur de Transfarmers, a choisi d’installer les locaux de sa jeune entreprise de produits pour le jardin. Il hésitait entre la région parisienne et l’Occitanie. Ce qui l’a séduit, c’est un chèque de 80 milles euros signé par la région pour l’aider à démarrer. Aide financière d’un côté, accompagnement personnalisé de l’autre, chaque région à son programme et sa méthode pour séduire. Certains ont de l’imagination. TF1 | Reportage T. Jarrion, C. de Kervenoaël, E. Alonso