"Made in France", le nouvel album de Mireille Mathieu

Mireille Mathieu n'en finit pas d'émerveiller ses fans. Dans son nouvel album "Made in France", elle reprend des classiques de la chanson française. Elle mélange également ces derniers avec ses grands tubes tels que "Love Story" ou encore "Sous le ciel de Paris". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.