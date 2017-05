A Liverdun, en Meurthe-et-Moselle, l’enseigne "Les véritables madeleines de Liverdun" attire chaque jour les clients, et ce depuis 1922. Nature, mirabelle, bergamote… il y a des madeleines pour tous les goûts, et ce notamment grâce à une fabrication artisanale simple et efficace. Les pâtissiers de l’enseigne nous en disent plus.