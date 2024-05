Madonna enchante Rio : 1,5 million de spectateurs

La plage de Copacabana était noire de monde, avec 1,5 million de personnes rassemblées pour Madonna. Ce samedi soir, elle a donné le plus grand concert de sa carrière, gratuit pour le public. Le dernier d’une tournée internationale pour fêter ses 40 ans de scène. Madonna, une icône qui a marqué toutes les générations. En 40 ans, elle a vendu 400 millions de disques. Le répertoire, toute la foule le connaît par cœur. Mais Madonna, ce n’est pas que des tubes. L’artiste de 65 ans est aussi un emblème de la mode. En témoigne les tenues iconiques que ses fans ont revêtues pour l’occasion. La plus célèbre, c’est un bustier signé Jean Paul Gaultier. Au balcon, et même depuis l’océan, tous les moyens étaient bons pour tenter d’apercevoir la reine de la pop. "Elle nous a offert un concert de haut niveau avec une superbe mise en scène. C’était un cadeau pour le Brésil", affirme un spectateur. C’est un cadeau aussi pour Rio de Janeiro. Grâce à la venue des touristes, ce concert exceptionnel pourrait rapporter à la ville près de 55 millions d’euros. TF1 | Reportage L. Kebdani