Madrid : un violent orage paralyse la région

En Espagne, une violente tempête de grêle a éclaté sur la région de Madrid provoquant une importante inondation. Les rues sont transformées en torrents de boue qui emportent tout sur leur passage. La localité d'Arganda del Rey, l'une des villes les plus touchées, assiste à une puissante montée des eaux. Avec des routes coupées, l'hôpital hors de service ainsi que des lignes de métro envahies par la boue, les habitants se débrouillent seuls en attendant les secours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.