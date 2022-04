Magasins d'articles invendus : la bonne affaire

Un couple est venu dans un magasin de bricolage à la recherche de petits prix pour refaire leur salle de bain, et ils n'en reviennent pas. "Là, c'est 85 euros alors que je voyais au minimum entre 200 et 400 euros dans les autres magasins. Et c'est exactement la même. C'est ça le pire", confie le mari. Près de 70% de réduction par rapport à la grande distribution, on peut y trouver des pots de peinture à cinq euros, du parquet à quatre euros le mètre carré. Ces produits sont souvent issus d'invendus des grandes enseignes de bricolage. Le magasin récupère également des articles cabossés. Un bon plan qui va bien au-delà des produits de bricolage. À Laval (Mayenne), une enseigne achète des fins de série à des entreprises de tout secteur. Le directeur ne sait même pas ce qu'il va découvrir en ouvrant les cartons. Ici, les peluches côtoient la vaisselle, les vases ou encore les casques de moto pour des prix 30% à 70% moins cher que dans les enseignes classiques. TF1 | Reportage T. Leproux, M. Derre, A. Poupon