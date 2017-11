Les magasins de jouets sont prêts pour les fêtes de fin d'année

Il reste seulement un mois avant les fêtes de fin d'année. Ce week-end, la plupart des magasins seront ouverts pour le premier vrai rush des achats de Noël. Dans les petites boutiques de jouets, tout est prêt pour accueillir les parents venus en repérage. À Lorient, un petit magasin a résisté aux grandes enseignes et aux commandes sur internet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.