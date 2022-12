Magasins d'usine : des bons plans à la chaîne

Dans ce magasin pas comme les autres, vous ne trouverez ni décoration ni étagère. Pourtant, les clients se bousculent. Cette usine drômoise fabrique de la vaisselle, et aujourd’hui, c’est le jour de la braderie. D’habitude, leurs tasses à café sont vendues dix euros par pièce, mais ces trois fois moins maintenant. Comment expliquer un tel rabais ? Il suffit de regarder un peu plus près l’état des marchandises. Des assiettes, par exemple, ont des petites imperfections. Et les magasins qui distribuent la marque n’en veulent pas. Des petits défauts qui, visiblement, ne posent aucun problème aux clients. Des usines qui vendent leurs produits moins chers sans intermédiaire, il y en a de plus en plus. Certains ouvrent même leurs propres points de vente en centre-ville. C'est le cas de Home and Cook Déstockage à Lyon (Rhône). Ici, on ne trouve que des anciennes collections ou même des produits reconditionnés. Les produits sont 50% moins chers, mais avec une garantie de deux ans quand même. Ce fabricant d'électroménagers a déjà ouvert 30 magasins comme celui-là dans le pays. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys, J. Chaize