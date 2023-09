Magasins d’usine : quel succès !

Gérardmer (Vosges), son lac, ses touristes et ses magasins d'usine de textile, ici, tous les produits doivent être à prix réduits comme ces serviettes, ces torchons ou encore ces nappes. Il y a de quoi faire des affaires. Les prix restent conséquents, mais s'expliquent par la qualité des articles qui sont produits littéralement à deux pas du magasin. Les clients sont plus nombreux chaque année. Des magasins d'usine existent pour à peu près tous les types de produits, les vêtements, l'ameublement, mais aussi le matériel de cuisine. Cette marque alsacienne est spécialisée dans les cocottes en fonte depuis 50 ans. Son magasin attire près de 100 000 visiteurs par an. Malgré des prix élevés, les amateurs ne s'y trompent pas. Ici, ce sont 30 à 40% de réduction pour des produits avec un léger défaut de fabrication, comme une peinture trop claire par exemple. Et si vous cherchez les meilleures affaires, soyez attentifs, les magasins d'usine peuvent aller encore plus loin en cassant les prix lors de braderies ou en période de soldes. TF1 | Reportage N. Robertson, É. Schings, É. Vaudelet