Magasins saccagés en marge de la manif parisienne : des commerçants écœurés

Les incidents de ce week-end ont gâché la réouverture de nombreux magasins dans plusieurs grandes villes. C'est notamment le cas à Rennes (Ille-et-Vilaine), où les commerçants ont dû rebaisser le rideau après un mois de fermeture administrative. Ce premier samedi de réouverture, Anne Gillard, commerçante depuis 40 ans dans la ville, y croyait. Elle avait préparé cela depuis au moins quatre jours. Elle affirme comprendre la mobilisation, mais ce sont les débordements d'une minorité de manifestants qu'elle n'accepte pas. Et elle n'est pas la seule. Dans le centre-ville, on se rappelle de l'enfer de samedi. A chaque bout de la rue, il y avait la CRS et des gens qui jetaient du verre. Les habitants veulent protéger leur centre-ville. Ils sont d'ailleurs unanimes sur un point : se faire entendre ne passe pas forcément par la violence. Pour l'association des commerçants, il est urgent d'agir. Elle demande à la préfecture de décaler les manifestations en dehors des samedis qui vont leur permettre d'assurer leur survie d'ici la fin de l'année. Il reste désormais trois week-ends jusqu'à Noël pour permettre aux commerçants rennais de travailler normalement.