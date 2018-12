La magie de Noël a opéré à Clermont-Ferrand

L'actualité morose de ces dernières semaines de décembre n'a pas fait disparaître l'esprit de Noël. A Clermont-Ferrand, le Père Noël a une nouvelle fois fait sensation. L'euphorie des fêtes a gagné à la fois les enfants et les adultes. Pour les commerçants, Noël était une parenthèse de détente, histoire d'oublier leur rythme de travail effréné durant tout le mois de décembre. Repas en famille, bûche, cadeaux... ce fût l'occasion de partager des moments de joie que chacun aimerait bien faire durer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/12/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.