La magie de Noël a toujours débuté par la mise en place des décorations

A Gradignan, les familles retrouvent en magasins les décorations classiques. Cependant, la nature est devenue un thème qui s'impose de plus ne plus pour les fêtes de Noël. Entre les animaux, l'attrape-rêve et les chalets en bois, les enfants et les parents ont un large choix à leur disposition. La guirlande lumineuse devrait être l'objet de décoration incontournable pour que le Père Noël ne passse pas à coté du sapin sans laisser de cadeaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.