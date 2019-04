La magie opère au Parc Animalier de Sainte-Croix

Le Parc Animalier de Sainte-Croix fait un ravage auprès des petits et grands. Entre les balades avec les ours bruns, les rencontres captivantes avec les loups noirs ou encore les séances de toilettage avec les lémuriens, le site attire plus de 330 000 visiteurs chaque année. Les animaux sont principalement issus de la faune européenne. Mais celui qui a le plus la cote est sans aucun doute le panda roux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.