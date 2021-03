La floraison des magnolias en Touraine

À chaque printemps, les magnolias forment un écrin naturel autour du château de Tours. Ils apportent une touche de couleur à la ville et dans les jardins. Alice profite des lumières du mois de mars. Pour elle, la fleur de magnolia, c'est tout un symbole. "On sent venir le printemps. C'est vraiment la nature qui est en train de renaître", décrit-elle. Un spectacle printanier à ne pas manquer. Chaque année, la floraison des magnolias fait le bonheur d'une propriétaire depuis vingt ans. Le vent ou de fortes gelées peuvent fragiliser ces fleurs en forme de tulipe, mais l'arbre est rustique. Il s'épanouit sans entretien particulier. Chez un pépiniériste, il faut compter une centaine d'euros pour un arbuste vendu en pot. Les magnolias aiment les sols drainés, enrichis de terre de bruyère. Pour cette variété, les fleurs précèdent le feuillage. Avec le temps, certains magnolias atteignent dix mètres de haut. C'est l'un des arbres à fleurs les plus anciens au monde.