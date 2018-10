Le magret de canard, une véritable institution dans les Landes

A Mugron, dans les Landes, Joël Cabannes fait partie d'une grande famille de trois générations spécialisée dans l'élevage de canards en plein air. Dans la région, le magret est une véritable institution. A midi, jeunes et grands-parents se réunissent autour d'un repas festif. Au menu, un savoureux magret de canard aux pommes de terre. Suivez la recette en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.