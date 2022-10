Mail frauduleux : peut-on demander un remboursement à la banque ? Le 13H à vos côtés

Peut-on demander un remboursement à la banque pour un mail frauduleux ? Selon le Code monétaire et financier, la banque n’a pas à assumer une négligence grave de l’utilisateur. Quand on clique sur un mail frauduleux, les banques et la justice ont tendance à considérer que vous avez fait preuve de négligence. Toutefois, ça reste à la banque de le prouver. En gros, plus le courrier est grossier moins vous aurez de chance de vous faire rembourser. Il faut porter plainte même si ça ne va pas changer grand-chose. Cela permet d’alerter les services de police. Ils pourront lancer une enquête et identifier les réseaux qui se cachent derrière ces mails frauduleux. Pour rappel, ne cliquez pas sur des courriers ou leur pièce jointe sans avoir vérifié. Que faire si des escrocs prennent possession aux espaces santé ? Cela veut dire qu’un virus a été introduit dans le téléphone. Voici quelques conseils : il faut le réinitialiser totalement, changer les mots de passe, et aller sur cybermalveillance.gouv.fr. T. Coiffier