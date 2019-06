Maillot de bain : quelle tendance cet été ?

L'arrivée des vacances en ce mois de juin rime avec shopping. En effet, avant de partir à la plage, on choisit d'abord son maillot de bain. Cette année 2019, la tendance est aux couleurs vives et aux nouveaux tissus. À Cassis, dans les Bouches-du-Rhône, cet accessoire de l'été s'expose de toutes les couleurs et en formes différentes en bord de mer. La mode du maillot une pièce revient en force, mais le maillot deux pièces est quand même en tête avec 70% des ventes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.