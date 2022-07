Maillots de bain : les tendances de l’été

C'est le moment de choisir son maillot de bain. Cet été, vous avez la liberté de définir vos matières et vos formes préférées. En magasin, on trouve de tout, mais nous avons sélectionné les nouveautés. La mode est un éternel recommencement. Cet été, c'est le retour du crochet, des paillettes, et des maillots une pièce, mais pas n'importe lesquels. Il y en a avec des coupes beaucoup plus échancrées, plus brésiliennes, ou bien décolletées. Le maillot deux pièces est toujours incontournable, à motifs ou coloré. Sur le sable, une autre forme de maillot a la cote. C'est le bandeau. "Quand on veut mettre des bustiers, du coup, il n'y a pas la trace du maillot", explique une passante. N'oublions pas les hommes, qui eux aussi ont envie d'être une star sur la plage. Alors short uni ou à motifs ? "Kaki, militaire ou orange, pour ressembler à "Alerte à Malibu"", lance l'un d'eux. Côté budget, il y en a pour toutes les bourses. Mais si vous misez sur un maillot à remettre plusieurs années de suite, il faudra compter tout de même plus d'une centaine d'euros. TF1 | Reportage P. Lefrançois, P. Fontalba, K. Gringet