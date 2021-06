Maillots de bain : quelles tendances cet été ?

Deux pièces, coloré, à motif, une pièce... cet été, le maillot de bain se décline sous toutes les formes. Un seul mot d'ordre : la liberté de porter ce qui vous plaît. D'ailleurs, la personne que nous avons croisée l'a confirmé : "C'est toujours bien d'avoir quelque chose d'esthétique et qui nous plaît". Si vous n'avez pas fait votre choix, voici quelques idées. A Sanary-sur-Mer (Var), Carine Tondy vend des maillots pour tous les goûts. Cet été, c'est le retour de la culotte haute pour les deux pièces avec une forme gainante. Et il ne faut surtout pas oublier l'autre accessoire pour la plage : le paréo. Celui-ci peut se porter aussi bien en jupe qu'en bustier. Côté prix, il faut compter entre 20 et 100 euros en moyenne pour un maillot homme. Chez les femmes, les deux pièces reviennent plus chers que les une pièce, entre 25 et jusqu'à 160 euros en moyenne, selon la qualité. Et pour briller encore plus sur la plage, n'oubliez pas les paillettes. C'est le petit détail de cette saison estivale 2021.