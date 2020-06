Maillots de bain : quelles tendances pour cet été ?

Cet été, osez mettre de la couleur sur la plage. Plus de complexes, la mode est à l'échancré, façon maillot de bain brésilien. Actuellement, la tendance c'est le tanga et le dépareillage du haut et du bas. Une ou deux pièces, les deux ont la cote. Couleur unie ou aux motifs imprimés, vous avez le choix avec une nouveauté cette année, le retour des brassières. Il faut compter entre 20 à 150 euros en moyenne pour un maillot. Quid des tendances pour homme ?