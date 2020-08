Maintien de la rentrée au 1er septembre : les questions et les inquiétudes demeurent

Le ministre de l'Éducation a assuré jeudi que le retour en classe se fera bien le 1er septembre, comme prévu. Pourtant, certains enseignants souhaitaient son report. Un directeur adjoint, lui, attend plus de précision sur le protocole à suivre si un cas de Covid-19 est détecté. Du côté des parents, cette décision est un soulagement. Quant aux ados, ils n'ont retenu que le port systématique du masque au lycée, pas très esthétique pour certains.