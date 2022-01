Maintien du carnaval de Nice : le soulagement des habitants

C'est officiel. Dans un peu plus d'un mois, les chars devraient défiler. Et cela fait longtemps qu'on a commencé à les préparer. En 2021, le carnaval avait été annulé pour cause de pandémie. Cette année, il aura bien lieu, ce qui ravit les carnavaliers. "On est vraiment content parce que c'est quand même l'aboutissement de plus d'un an de travail", confie Pierre Povigna. "On vit pour le mois de février, donc c'est important que ça sorte et que ça soit vu", ajoute-t-il. D'habitude, le carnaval, c'est des défilés spectaculaires et des batailles de fleurs qui réunissent chaque année des milliers de personnes. Cette année, les événements se feront plus petits. Mais quelle que soit sa forme, la tenue du carnaval est très importante pour les Niçois. Bon pour le moral, il l'est aussi pour les affaires. En effet, le maintien du carnaval est un soulagement pour Denis Cippolini, hôtelier. "Le carnaval 2022 sera un bon cru", précise-t-il. Des spectacles dans des salles avec des places assises ou des petites tribunes ont lieu pour s'adapter aux jauges. La forme que prendra ce carnaval ne sera pas encore définie. L'option retenue devrait être annoncée dans une quinzaine de jours. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde