Maires de père en fils depuis 1945 : bientôt la fin d'un règne familial à Saint-Laurent-des-Mortiers

Dans un petit village de Mayenne, c'est la fin d'une époque. Henri Boivin ferme la porte sur 75 ans de règne familial. Sa famille a dirigé Saint-Laurent-des-Mortiers durant trois générations. Son grand-père, son père et lui-même ont chacun porté l'écharpe de maire. Mais il devra la rendre dans quelques semaines et son quatrième mandat sera le dernier. Ayant fusionné avec trois communes voisines, son village n'aura plus de maire après les municipales.