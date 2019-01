La mairie de Guebwiller met en vente son ancienne gare

La mairie de Guebwiller a décidé de céder son ancienne gare fermée depuis 27 ans. Le prix de vente a été fixé à 250 000 euros. Le bâtiment emblématique de la ville date du 19ème siècle et a une surface de 460 m². Une opportunité à saisir pour les investisseurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.