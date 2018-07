La mairie de Torreilles démonte ses douches de plage

Pour les vacanciers, il est indispensable de se rincer pour se débarrasser du sel et du sable sur le corps. Seulement, chaque douche de plage représente environ quinze litres d'eau et risque de coûter cher si certains utilisateurs en abusent. Par souci d'économie et d'écologie, la mairie de Torreilles, dans les Pyrénnées-Orientales, a décidé de supprimer ses installations. Les touristes, embêtés par cette décision, doivent désormais faire le nécessaire avec de simples robinets. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.