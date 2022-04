Mais c’est aussi les vacances !

Ils n'ont pas regretté de s'être levés tôt. Arrivés dimanche de l'Aisne, ces vacanciers viennent de tomber par hasard sur l'un des plus beaux panoramas de la commune. "C'est magnifique. Mais je ne me souvenais plus de la couleur de l'eau, je ne me souvenais plus qu'elle était aussi claire. J'avoue que c'est un beau paysage", lance l'un d'eux. Les vacances débutent à peine, Bidart (Pyrénées-Atlantiques) est encore calme. Les premiers visiteurs savourent ces premiers instants de tranquillité, agréablement surpris par une douceur presque estivale. Près de 20 °C ce lundi matin sur le sable, il n'en fallait pas plus pour certains pour se jeter à l'eau. Jonas a le sourire et son papa aussi. C'est leur premier voyage en famille depuis le début de la pandémie. Dans ce restaurant, l'arrivée des premiers vacanciers marque officiellement le début de la saison. Le thermomètre devrait atteindre 26 °C cet après-midi. Il va falloir en profiter, car quelques averses sont déjà attendus mardi. TF1 | Reportage V. David, E. Castaing