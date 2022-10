Mais où est passé l’automne ?

Sur le marché de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), un rapide coup d'œil au stand nous permet de voir que l'été n'a pas dit son dernier mot. "On a des fraises qui sont d'été. Les tomates, celles du pays, normalement, on ne devrait pas en avoir en hiver. Et là, on les a toujours", explique Catalina Mourinho, vendeuse. En ce 26 octobre, la star de l'étal ce n'est pas la citrouille, mais bien la fraise. Les primeurs ne sont pas les seuls à devoir s'adapter. À Anglet, les manteaux côtoient les articles de plage et les maillots de bain. Depuis le début de la semaine, le thermomètre dépasse ici les 25 degrés. Il y a une impression de plein été jusque dans le choix des gourmandises. Sur la plage et dans l'eau, il y a plus de monde qu'attendu. Alors, la surveillance de baignade a pour la première fois été prolongée tout au long de ces vacances de la Toussaint. Une surveillance d'autant plus nécessaire que ce jeudi, cette vague de chaleur s'accompagnera au Pays basque d'un fort vent de Sud. TF1 | Reportage H. Villatte, J. Rivarin, J. Dubois