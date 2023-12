Mais où est passé le soleil ?

À gauche du gris, à droite du gris aussi. À Dijon (Côte-d'Or), cela fait plusieurs semaines que ça dure et certains ont même oublié à quoi ressemble le soleil. La Bourgogne n'a reçu que trois jours d'ensoleillement en novembre. Dans un bistrot, la chaleur du lieu nous fait vite oublier le mauvais temps. "C'est un café d'habitués. On est content de se retrouver. Ça nous donne la banane", affirme le gérant. La banane d'accord, mais nous, ce qu'on cherche, c'est le soleil. Et on l'a trouvé chez Rachid. Il fait rayonner le marché depuis 25 ans. Il a toujours de bons conseils pour retrouver la bonne humeur. Et ça commence par une clémentine. "Goûtez et vous verrez. On en reparle dans 30 secondes", a-t-il dit. Les fruits sont riches en vitamines, un parfait moyen naturel pour retrouver de l'énergie. La chaleur, on l'a trouvée chez ce fleuriste, un germini du sud du pays. De quoi nous réchauffer le cœur en attendant le retour du soleil. Son retour est prévu en fin de semaine prochaine. TF1 | Reportage I. Blonz, P. Gardet