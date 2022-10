Mais qui est "le dindon de la farce" ?

A deux mois des fêtes de Noël, l'équipe de TF1 est allée chercher l'explication de l'expression "dindon de la farce" chez un professionnel. "Ça peut être pour ridiculiser", "le dindon de la farce passe pour un imbécile", expliquent des passants. Pour comprendre le lien entre cette expression et le dindon à remplir de farce durant les fêtes, il faut remonter au Moyen Âge. A cette époque, le mot "farce" avait un tout autre sens : théâtral. "Il y a des pièces très longues, des mystères... Et comme c'était trop long, on mettait quelque chose de plaisant. Donc on farcissait la longue pièce de ces intermèdes comiques", explique Jean Prévost, linguiste. Le personnage comique de la farce, souvent dupé par ses enfants, est surnommé "le père dindon". D'ailleurs, Georges Feydeau lui consacrera une pièce entière, 400 ans plus tard. Cette fois, il est trompé par sa femme. Mais pourquoi le gallinacé est-il si souvent tourné en ridicule ? Dans la bassecour, il est vrai qu'il peut faire aisément sourire. Il y a d'abord son glougloutement, sa pendeloque aussi, et surtout sa démarche. Mais ne le jugez pas si vite, le dindon est loin d'être dupe. TF1 | Reportage L. Adda, S. Fortin