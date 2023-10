Maison à colombages : un chantier hors du temps

Ils se sont lancé un défi un peu fou, mais l'aventure partagée entre deux frères promet d'être belle. Reconstruire la maison familiale, exactement comme autrefois. Une maison à colombage à rebâtir. Ils ont dû redécouvrir les techniques du passé auprès d'artisans locaux ou dans des musées. De l'eau, de la terre, de la paille, un torchis, comme au temps de leurs grands-parents, à poser directement entre les colombages. Chacun a mis de côté son métier pour se consacrer à créer un rêve commun, faire revivre leur maison, perpétuer leur histoire. Des tuiles Biberschwanz typiquement alsaciennes aux poutres, tout a été récupéré d'anciennes bâtisses. Le bois porte encore les traces de son passé. Au fil de la construction, les deux frères ont été obligés d'apprendre sur le tas, mais avec beaucoup de satisfaction. Pierre a même passé un CAP de charpentier, pour apprendre à travailler le bois. Pierre et Lucas souhaitent aussi faire redécouvrir des techniques de construction oubliées, plus écologiques et plus économiques. TF1 | Reportage P. Vogel, J. Pasquier