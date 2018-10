La maison basque, plus qu'un logement, un véritable symbole dans la société

L'Etxe, qui signifie maison en langue basque, constitue l'un des trésors de la culture basque. Elle représente un symbole important dans la société. Avec leur façade colorée et leur colombage, les maisons basques ont façonné les paysages de la région. Et chacune d'elles raconte une histoire de famille. A Sare, Eliès Tapia possède sans doute la plus authentique de toutes. Dans la maison Ortillopitz, qui date de 1660, tout est d'origine : du four à pain en passant par l'évier, jusqu'au dallage. Les maisons basques font non seulement la fierté de leurs propriétaires mais elles sont également de véritables monuments historiques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.