La maison de l'horreur : treize frères et soeurs retrouvés séquestrés chez eux par leurs parents

Ils sont treize frères et soeurs, de deux à 29 ans, à avoir été séquestrés dans un maison de banlieue, en Californie. Les éléments de l'enquête dévoilent qu'ils ont été privés de lumière, et que certains ont même été enchainés. C'est l'une des soeurs de 17 ans qui à pu s'echapper et prévenir la police. La séquestration semble avoir duré des années. L'apparence actuelle de la famille est bien loin des photos publiées sur facebook auparavant. Les parents, David et Louise Turpin ont aussitôt été arrêtés.