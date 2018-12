La maison de la presse à Bonsecours ferme définitivement ses portes

N'ayant pas trouvé de repreneurs, Bénédicte fermera définitivement ce 31 décembre 2018 sa maison de la presse à Bonsecours. Cela fait un an que cette retraité de 63 ans tente de vendre son commerce mais sans succès. Une perte importante aussi bien pour les habitués que pour la commune. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/12/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.