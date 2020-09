Maison de vacances squattée : la très mauvaise surprise de retraités des Alpes-Maritimes

Henri Kaloustian est propriétaire d'une maison de vacances située à Théoule-sur-Mer (Alpes-Maritimes), depuis 36 ans. Il y a deux semaines, on le prévient qu'une famille squatte les lieux. Lundi dernier, les occupants ont quitté la maison et le maire pense pouvoir faire revenir les propriétaires. Erreur ! La gendarmerie n'est plus habilitée à intervenir au-delà de 48 heures d'occupation. Au vu de la situation, le maire a écrit au gouvernement pour lui demander de faire changer la loi.