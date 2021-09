Maison France Services : des services publics au cœur des territoires

Mettre à jour sa carte vitale, déclarer ses impôts ou imprimer une attestation de la CAF, à Blaye (Gironde) tout est fait pour simplifier la vie des habitants. Selon eux, c'est plus concret sans compter qu'il y a des réponses qui viennent tout seul. C'est le cas par exemple avec Michel. Ce retraité a vendu sa voiture, mais impossible de déclarer sa cession de voiture en ligne. Alors aujourd'hui, il est accompagné dans sa démarche. Tout cela, c'est grâce à France Service. Cet espace existe depuis un an et demi dans le Blayais. Trois agents travaillent ici à temps plein. Pour les habitants, remettre un guichet à proximité des usagers est une bonne chose, surtout en milieu rural : "ça a toujours son intérêt que les services publics se rapprochent un petit peu de la ruralité" ; "on entend beaucoup parler de fermeture donc c'est plutôt bien d'avoir de quoi conserver ce genre de choses". Près de 1 500 France Service ont ouvert depuis 2019. L'objectif du gouvernement est de permettre à chacun de trouver un tel établissement à moins d'une demi-heure de son domicile.