Maison illuminée à Soissons : la mairie demande aux propriétaires de déclarer leur demeure

Tous les ans, une famille de Soissons illumine son jardin pour les fêtes de Noël et propose à tout le monde de venir s'y promener. Un moment de partage où Michael et Ludivine Nivart offrent gâteaux et chocolat chaud sans rien demander en retour. Une initiative qui n'a pas été appréciée par la mairie. En effet, elle demande aux propriétaires de déclarer leur maison comme un établissement recevant du public. Une décision qui surprend les visiteurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.