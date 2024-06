Maison inhabitable : toujours la galère pour les sinistrés

Cela fait un mois que la maison de Frédéric tient au bord du vide. À l'intérieur, les affaires d'une vie sont piégées. Trop dangereux d'y entrer, l'habitation menace de s'effondrer. "On aimerait bien pouvoir entrer même en passant par-dessus le mur pour récupérer nos affaires", confie l'homme. Fin avril, le terrain s'est effondré. Un trou de cinq mètres de hauteur causé par des pluies torrentielles. Après trois semaines d'hôtel, Frédéric et sa famille logent maintenant dans une maison payée par leur assurance. Il s'agit d'un semblant de répit, alors que la famille se bat pour être indemnisée. "On a aucune information, aucune garantie, aucune certitude. Et encore une fois, on peut tout perdre", se plaint Frédéric. Frédéric attend la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Mais pourra-t-il vraiment être décrété ? Le problème, c'est que sa maison est la seule endommagée de toute la commune. Dans le cas présent, a mairie d'Irigny (Rhône) a bien transmis le dossier à la préfecture. TF1 | Reportage L. Cloix, S. Agi, C. Briere