La Maison Sculptée de Jacques Lucas, une demeure étonnante

Jacques Lucas est un artiste à part qui a bâti sa maison de ses propres mains. Inspiré par les arts égyptiens, grecques ou encore aztèques, il a fait de sa demeure un véritable chef-d'oeuvre. Pour cela, il l'a sculpté à l'instinct et a même inventé ses matériaux de fabrication. Découvrez en images cette maison étonnante située à 30 minutes de Rennes.