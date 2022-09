Maison squattée, ils vivent dans un camping-car

Pierre et Maryse Garcia sont épuisés et à bout. Depuis plus de deux ans, ils vivent dans un camping-car de dix mètres carrés, car ils ne peuvent plus revenir dans leur maison dont ils en sont propriétaires à Marseille. Il y a trois ans, ce couple de retraités met sa maison en location, car ils décident de partir plusieurs mois au Portugal. Mais rapidement, ils doivent rentrer à Marseille suite à des problèmes de santé. Pierre et Maryse veulent retourner vivre chez eux, mais la locataire ne part pas. Après avoir gagné un procès, le couple attend maintenant l'intervention de la préfecture pour évacuer la locataire avec la police. Contactés ce mardi matin par téléphone, les services de l'État assurent qu'ils examinent actuellement le dossier, mais les propriétaires n'en peuvent plus. La locataire expulsable, elle, estime être dans son droit et fait appel à la décision de justice. Mais Pierre et Maryse sont inquiets, car la trêve hivernale, où les expulsions sont suspendues, démarre dans un mois. TF1 | Reportage P. Lefrançois, S. Fargeot