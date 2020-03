Maisons de retraite : comment les personnes âgées vivent-elles l'épidémie de coronavirus ?

À Créteil (Val-de-Marne), la maison de retraite, La Cristolienne, n'a pris aucune mesure particulière contre le coronavirus. Mais à l'accueil, les visiteurs ont des gels hydroalcooliques ainsi que des masques de protection à leur disposition. Quant aux résidents, ils sont assez sereins et ne cèdent pas à la psychose, compte tenu de l'épidémie de coronavirus. Ils se préoccupent surtout de leur participation aux élections municipales. le sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.