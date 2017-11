Maisons de retraite publiques : une pétition contre la baisse des moyens financiers

La Fédération Hospitalière de France (FHF) a lancé une pétition sur internet. Elle s'inquiète de la baisse des moyens financiers des maisons de retraite publiques. Une réforme instaurée en 2016 leur ferait perdre 200 millions d'euros. Pour les résidents et le personnel, les conditions sont déjà assez difficiles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.