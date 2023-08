La Normandie sous les eaux : les images des inondations

Mohamed a passé toute la nuit à écoper le sol de sa maison. Il nous raconte : "je suis abattu, déçu. Vous avez un océan qui vous tombe sur la tête, qu'allez-vous faire ?". Jeudi soir, la pluie s'est déchaînée près d'Isigny-sur-Mer, dans le Calvados. Pas moins de 70 millimètres d'eau sont tombés en à peine trois heures sur le secteur. La nationale 13, inondée, a été fermée dans les deux sens. En tout, 30 personnes ont été évacuées de leurs véhicules et de leurs logements inondés. Ces fortes pluies, associées à un fort coefficient de marée de 106, n'ont pas non plus épargné les villages alentours. Paul, 82 ans, n'arrive toujours pas à y croire. Il nous confie : "les marées dans le temps, ça arrivait l'hiver même, mais là, jamais vu ça. En 82 ans, jamais vu ça". À quelques mètres de là, les habitants avaient installé des planches pour freiner les inondations. Une quinzaine de sapeurs-pompiers sont toujours sur place ce vendredi matin, pour porter assistance aux sinistrés. L'épisode orageux n'a fait aucun blessé. TF1 | Reportage M. Stiti, A. Coulon, A. Santos