Maisons fissurées : des solutions existent

Durant l'été 2017, avec la sécheresse, la maison de Suzy Pelletier se fissure de part en part. À l’époque, l’assurance fait appel à des experts qui rebouchent les brèches et stabilisent le sous-sol avec de la résine. Cette fois-ci, c’est Alain Franck Béchade qui est appelé. Il est expert lui aussi, mais avec une méthode bien différente : s’attaquer aux causes plutôt qu’aux conséquences. L’objectif est d’éviter l’effet éponge dans les sols argileux. En période de sécheresse, ils se rétractent, puis se regonflent une fois la pluie venue. La solution ici : construire un trottoir en bitume imperméable autour des fondations, ainsi qu’une tranchée dans le sol pour dévier l’eau ruisselante. Des travaux qui coûtent deux fois moins cher aux assurances que de réparer des fissures. À quelques kilomètres, cette maison réparée il y a bientôt dix ans n’a plus bougé. Des écrans métalliques ont été installés dans le sol pour empêcher les racines de puiser de l’eau dans les fondations. Ces solutions, encore peu répandues dans le pays, pourraient éviter de nombreuses fissures à l’avenir. Au total, plus de dix millions d’habitations sont situées dans des zones à risque. TF1 | Reportage L. Cloix, B. Chastagner, V. Abellaneda