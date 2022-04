Maisons fissurées : la galère des propriétaires

C'est un calvaire qui dure depuis trois ans pour Gérard : des fissures sur tous les murs de sa maison. En cause : une alternance entre sécheresse et pluie qui provoque des mouvements de terrain. "Ça fait deux ans et demi que je n'ouvre plus ma fenêtre parce que je n'ose plus la refermer", confie-t-il. En 2019, sa commune est reconnue en état de catastrophe naturelle. Depuis, il n'a toujours pas été indemnisé. Ses devis s'élèvent à 400 000 euros, contre 145 000 euros proposés par son assurance. Impossible pour Gérard de rester dans sa maison, alors, il vit dans un bungalow posé dans son jardin. "J'ai la trouille. Je n'ose plus dormir dans ma maison.. J'ai peur qu'elle s'écroule", explique-t-il. En Isère, les maisons fissurées sont de plus en plus nombreuses, comme celle d'Elisabeth. Selon elle, sa maison aurait perdu 50% de sa valeur. Son assureur propose de ne prendre en charge qu'une partie des travaux pour quelques dizaines de milliers d'euros. Une somme qu'elle conteste, jugée insuffisante par son expert et son avocat. TF1 | Reportage C. Gerbecot, S. Thizy