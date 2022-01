Maisons France Services : l’administration plus proche de vous

À Saint-Sébastien (Creuse), le bureau de poste n'est pas le seul service public auquel s'adresser. Depuis le 1er janvier, neuf opérateurs, au total, sont accessibles à l'intérieur, comme Pôle emploi, la CAF ou le ministère de l'Intérieur. Baptisée France Services, cette offre permet à chacun d'effectuer des démarches en ligne qui prennent de plus en plus de place. Cette aide encore mal connue rassure les habitants. "Il y avait quelqu'un à ma disposition pour me rappeler comment on faisait et ça a été parfait", témoigne une Sébastienoise. La Creuse et ses 15 000 habitants comptent aujourd'hui quatorze structures labellisées. Depuis quelques années, à Dun-le-Palestel, les services publics sont regroupés dans un tiers-lieu, dans une ambiance détendue. Les démarches ne prennent généralement que quelques minutes, mais en cas de difficulté, des conseillers spécialement formés ont un accès direct aux agents des services publics. Un service presque sur-mesure, même si certains habitants n'y voient pas que des avantages. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre