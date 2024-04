Maisons inachevées : le désarroi après des faillites en série

À chaque fois qu'elle revient, Charlotte scrute sa maison. Avec ses deux enfants et son compagnon, elle aurait dû emménager ici, à Bonnemain (Ille-et-Vilaine), il y a un an. Mais depuis quatre mois, le chantier de la maison n'avance plus. Le constructeur est en redressement judiciaire. En attendant, la maison s'abîme, car elle n'est pas complètement isolée. Cette laine de verre n'a pas résisté aux intempéries. Le cas de Charlotte est loin d'être isolé. En trois ans, les liquidations et redressements judiciaires de constructeurs de maisons individuelles ont doublé. La raison, un secteur en crise après la hausse des coûts de construction, et celle des taux d'intérêts bancaires. Près d'Angers, le chantier de ce quartier est arrêté depuis quinze mois. De la maison à la rue, tout a été laissé en état. Chaque mois, Cathy dépense 1 200 euros de loyer et de garde-meuble, en attendant que la situation se débloque. Contactés, les constructeurs ne nous ont pas répondus. Tous les propriétaires rencontrés sont dans l'attente de leur garant. Lors de défaillance d'entreprise, chaque acheteur est protégé par cet organisme, qui doit reprendre automatiquement le chantier. TF1 | Reportage M. Monnier, S. Guerche, R. Hellec