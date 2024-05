Maisons incendiées et habitants évacués à Nouméa

Au cœur du quartier résidentiel de Kaméré, cette maison s'est embrasée en quelques minutes. Elle est vide, c'est un voisin qui filme les images et alerte le propriétaire. Ce dernier était parti depuis plusieurs jours avec sa famille. Des groupes de pillards mettent le feu à plusieurs maisons et sèment le KO dans les rues. En pleine nuit, la situation devient trop dangereuse. Le GIGN intervient et escorte 35 personnes jusqu'à des bateaux, ils fuient par la mer. Installé en Nouvelle-Calédonie depuis dix ans, au lendemain de cette nuit d'angoisse, le propriétaire de la maison brûlée n'imagine plus son avenir sur place. Kaméré est un quartier populaire situé au nord de Nouméa, isolé par les barrages installés à Ducos et Rivière Salée depuis le début de la crise. Ce samedi, les forces de l'ordre ont de nouveau mené plusieurs opérations pour démanteler des points de blocages, des barrages sans cesse remontés par les émeutiers. TF1 | Reportage L. Merlier