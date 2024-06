Maisons penchées : des indemnités jugées insuffisantes

À Rosbruck (Moselle), une maison a perdu son équilibre. Autour de lui, Alexandre ne compte plus les fissures. Il y a 40 ans après la fermeture des mines de charbon, les galeries souterraines se sont effondrées faisant pencher des quartiers entiers. Dans la maison de Joëlle et Gaston, rien n'est droit. Avec 30 autres victimes, ils viennent de faire condamner l’État pour défaillance. Ils ont obtenu 100 000 euros d'indemnisations chacun. Une déception dans une maison où les portes et fenêtres se ferment toutes seules. Pour les travaux de relevage ou de démolition, il faudrait trois fois plus que l'indemnisation proposée. L'expert judiciaire estime qu'une nouvelle chape serait suffisante. Dans le village, 80 maisons qui s'enfonçaient dans le sol ont déjà dû être détruites. Certaines habitations sont désormais sous le niveau de cette rivière. Une digue a été construite. À cause des affaissements ces dernières années, ce maire a dû faire de nombreux travaux de voirie. La région va quand même affronter une autre conséquence de l'exploitation des mines. Aujourd'hui, les galeries se remplissent d'eau. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly